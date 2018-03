Junggeselle trotz echter Traummann-Qualitäten! Ingo (27) sucht seit vielen Jahren in der RTL-Kuppelshow Schwiegertochter gesucht die Frau fürs Leben. Bisher hatte der Neu-Rapper allerdings wenig Glück in Sachen Liebe. Dabei hat der Rheinländer so viele Vorzüge zu bieten, wie er im Promiflash-Interview verriet. Neben einem ordentlich geführten Haushalt könne Ingo seiner Herzdame noch etwas anderes bieten: Eine starke Schulter zum Anlehnen. "Ich bin treu, ich bin ehrlich, ich bin auch rücksichtsvoll. Wenn die Dame mal ein Problem hat, höre ich auch gerne zu", erklärte er.



