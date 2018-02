Sie streitet, jammert und meckert, was das Zeug hält: Egal, was man von Zoe Saip hält, sie gehört definitiv zu den aufregendsten Kandidatinnen der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel. Besonders ihr Zoff mit ihrer Showkollegin und einstigen guten Freundin Victoria Pavlas (19) sorgt für viel Wirbel. Diese packte in ihrem Ärger so richtig über Zoes Privatleben aus und verriet und anderem: Das sensible Nachwuchsmodel führt ein Sex-Tagebuch. Auweia, was wohl Zoes Familie vor dem heimischen Fernseher zu dieser pikanten Enthüllung sagt?

Instagram / saipzoe Victoria Pavlas und Zoe Saip

Anzeige

Zoe war natürlich nicht begeistert davon, dass ihre GNTM -Rivalin so öffentlich gegen sie stänkerte und intime Geheimnisse preisgab. Aber wenigstens brauchte sich die Blondine keine allzu großen Sorgen über die Reaktionen zu Hause machen. Denn für ihre wichtigste Bezugsperson, ihre Mutter, war das Thema Sex-Tagebuch keine Überraschung. "Meine ganze Familie wusste natürlich davon, da ich eine sehr gute Verbindung zu ihnen habe und ihnen alles erzählen kann. Sie sind sehr schockiert und gekränkt, dass Victoria solche privaten Dinge ausgeplaudert hat", erzählte Zoe im Bild-Interview.

Instagram / saipzoe Zoe Saip, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige

Auch Zoe scheint eher Victorias Verhalten zuzusetzen, als der Fakt, dass nun ganz Deutschland persönliche Details über sie weiß. "Das hat mich schon sehr verletzt, damit habe ich nicht gerechnet. Aber daran kann ich leider nichts mehr ändern", erklärte Zoe, was sie nach Victorias unschöner Plauderei empfand. Jetzt möchte sich das angehende Model jedoch statt auf den Beef lieber auf ihre GNTM-Karriere konzentrieren und in der Castingshow möglichst weit kommen.

Instagram / saipzoe Zoe Saip, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de