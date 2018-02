Was denken die GNTM-Fans? Bei Germany's next Topmodel herrscht in der aktuellen Staffel ein erbitterter Zickenkrieg – und zwar zwischen den BFFs Zoe Saip und Victoria Pavlas (19)! Der Grund für den Streit: Zoe fühlte sich von ihrer Freundin in der Show im Stich gelassen. Vici dagegen kann ihrer Kumpeline den Sex mit ihrem Ex-Freund nicht verzeihen und plaudert in ihrer Wut intime Männergeschichten über Zoe aus. Aber auf welcher Seite stehen die Zuschauer bei diesem Streit? Eine Promiflash-Umfrage ergibt: Von 3.258 abgegebenen Stimmen halten 63 Prozent der User ganz klar zu der sensiblen Zoe. Nur ungefähr 36 Prozent der Leser stellen sich auf die Seite von Victoria.



