Sie lässt die Glocken ordentlich klingen! Als gefragtes Bikini-Model sind ihre wohlgeformten Kurven zweifelsohne Chrissy Teigens (32) Kapital. Da sie derzeit im fünften Monat schwanger ist, dürfen die sich gerade sogar noch über einen zusätzlichen Volumen-Push freuen. Genau das stellt Chrissy offensichtlich nur allzu gerne zur Schau – und zwar mit einem gewagten Sideboob!

Jackson Lee / Splash News Chrissy Teigen in New York

Paparazzi entdeckten die Liebste von Musiker John Legend (39) kürzlich bei einem ausgedehnten Shopping-Trip in New York. Auf den Schnappschüssen kann man nicht nur einen Blick auf ihren bereits beachtlichen Babybauch erhaschen, sondern auch auf ihren beinahe blanken Busen! Chrissys gepunktetes Kleid mit XXL-Ausschnitt lässt nämlich von allen Seiten tief blicken – und bei ihrer üppigen Schwangerschafts-Oberweite bietet ihr kleiner, schwarzer Spitzen-BH wirklich alles andere als ausreichend Halt. Das sieht die Trägerin selbst wohl genauso und greift sich beim Bezahlen beherzt an den Busen.

Jackson Lee / Splash News Chrissy Teigen in New York, Februar 2018

Doch, selbst wenn etwas herausgeplumpst wäre, Chrissy hätte das wahrscheinlich nicht allzu viel ausgemacht! Die Mama von Luna Simone (1) präsentierte sich während der jetzigen Schwangerschaft ohnehin schon das eine oder andere Mal ziemlich nackig – so zum Beispiel als Oben-ohne-Küchenfee beim Salatschnibbeln.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

