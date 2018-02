Führte sie ihr gebrochenes Herz in den Friseursalon? Janine Christin Wallat musste in der vergangenen Bachelor-Folge eine herbe Zurückweisung von Junggeselle Daniel Völz einstecken. Obwohl der Wahlamerikaner die 22-Jährige in ihrer Heimat Norderstedt besucht und sogar ihre Familie kennengelernt hatte, waren seine Gefühle für die gebürtige Hamburgerin einfach nicht groß genug. Die leidenschaftliche Sängerin traf diese Entscheidung schwer: Ihren Kummer verarbeitete sie nun mit einer krassen Beauty-Verwandlung!

MG RTL D Janine Christin Wallat und Daniel Völz

Anzeige

Auf den ersten Blick dürfte es wohl auch Janine Christins Followern schwergefallen sein, den früheren Lockenschopf wiederzuerkennen. Die brünette Wallemähne musste nämlich einem blonden Longbob weichen. "Hier das Ergebnis der gestrigen Sitzung. Fühlt sich noch etwas ungewohnt an, wieder so erblondet zu sein", präsentierte sie ihre neue Frisur stolz auf Instagram.

MG RTL D / Arya Shirazi Janine Christin, Bachelor-Kandidatin 2018

Anzeige

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Janine Christin für ein Leben als Blondine entscheidet. Auf ihrem Social-Media-Kanal gibt es bereits Bilder aus dem Jahr 2015, die die Friseurin mit hellerer Mähne zeigen. Nach der herben Liebespleite war es für die Hobbymusikerin jetzt offenbar wieder an der Zeit, sich optisch zu verändern. Und mit diesem frechen Look kann sie sicher auch bei einigen Verehrern punkten: Im Netz kommt der Style jedenfalls super an!

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat im Jahr 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de