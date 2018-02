Ein schwerer Schicksalsschlag für Birgit von Bentzel! Die Moderatorin ist als Gesicht von "RTL aktuell" oder durch sportliche Beiträge auf n-tv bekannt. Auf dem Fernsehbildschirm überzeugt sie die Zuschauer stets mit ihrer positiven Ausstrahlung. Aktuell befindet sich der RTL-Star allerdings in tiefer Trauer. Nach dem Tod ihres Vaters im vergangenen Jahr musste sie nun auch den Verlust ihrer Mutter verkraften.

Im Gespräch mit Gala spricht Birgit jetzt über ihren Umgang mit den beiden Todesfällen. Ihr Vater starb an den Folgen seiner langjährigen Alzheimer-Erkrankung. Drei Monate darauf erlitt ihre geliebte Mutter einen tödlichen Hirnschlag, der für die Moderatorin vollkommen unerwartet und plötzlich kam: "Meine Mutter war bis dahin topfit, hat ihr Gemüse noch selber im Garten angebaut. Sie hat meinen Vater bis zum Tod aufopferungsvoll gepflegt. Wir hatten gehofft, dass sie ihr Leben jetzt noch ein paar Jahre genießen kann, auch mal wieder an sich denkt." Als die 48-Jährige die Schocknachricht bekam, wäre sie fast kollabiert, so das RTL-Gesicht weiter.

Die Arbeit sei eine gute Ablenkung und die Kollegen eine große Unterstützung, erklärt Birgit. Bei der Trauer um ihre Eltern tröstete sie auch der Gedanke, dass beide nun wieder vereint seien.



