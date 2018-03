Wie schlimm sind die Bachelor-Knutscher für die Auserwählte? Der aktuelle Rosenkavalier Daniel Völz (32) legte besonders oft und gerne die Lippen bei seinen Anwärterinnen an – das konnten die Zuschauer, aber vermutlich auch Daniels Herzensgewinnerin, im TV verfolgen. Die Rosen-Nummer-1 von 2017, Clea-Lacy Juhn (26), verriet jetzt im Promiflash-Interview, wie es der Gewinnerin an der Seite des Bachelors ergeht, wenn sie ihrem Liebsten beim Fremdknutschen zusehen muss: "Es war kein schönes Gefühl. Aber ja, nachdem alles fertig, also auch im Fernsehen nicht mehr zu sehen war, war’s dann gegessen!"



