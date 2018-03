Sarah (26) und Dominic Harrison (26) sind erst seit wenigen Monaten Eltern! Trotzdem scheint das Influencer-Couple seinen Babyalltag entspannt auf die Reihe zu bekommen. Ob das auch offline so stressfrei funktioniert? Promiflash traf die frischgebackenen Eltern kürzlich im Luxus- & Wellnesshotel madlein in Ischgl und fragt nach. "Wir haben einfach diesen Luxus, dass wir sagen, beide Elternteile können von zu Hause aus arbeiten und wir können uns abwechseln", erklärte der Fitnesstrainer. Wozu das im Alltag führt, weiß Mama Sarah: "Wir können beide noch zum Sport gehen. Wir können beide auch mal was mit unseren Freunden machen. Wir gehen viel zu unserer Familie. Wir sind sehr ausgeglichen. Und das merkt Mia und sie ist ja auch sehr entspannt."



