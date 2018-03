Tanzschuhe an und ab geht die Post! In wenigen Tagen startet Let's Dance in eine neue Runde. Giovanni Zarrella (39) bringt sich jetzt schon mal richtig in Stimmung und schwingt mit seiner Mama spontan in der Küche das Tanzbein! Der 39-Jährige nahm vergangene Staffel selbst teil und legte eine coole Performance nach der anderen aufs Parkett – und die Moves sitzen offenbar bis heute, wie witzige Clips in seiner Instagram-Story beweisen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de