Das Reality-Sternchen weiß, was VIP-Männer wollen! Melody Haase (24) macht kein Geheimnis daraus, dass sie auf prominente Herren steht. Im Promiflash-Interview verriet die Ex-Adam sucht Eva-Kandidatin, wie sie ihre Auserwählten um den Finger wickelt. "Klar, ich bin kein Topmodel, aber ganz ehrlich, diese Sex-Sache, die kann ich halt. [...] Es ist tatsächlich so, dass ich weiß, worauf es ankommt", erklärte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin. Wenn sie Interesse an einem Mann habe, schaffe sie es durch ihre Reize und auch durch Smalltalk, das Interesse an sich zu wecken.



