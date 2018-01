Nackt im Paradies hat Melody Haase (23) ihr Liebesglück nicht gefunden. Die Sängerin verließ das Kuppelformat Adam sucht Eva als Single. Offenbar ist das jedoch gar nicht so schlimm, denn das einstige DSDS-Sternchen hat in die Arme eines Mannes gefunden, der bereits in ihrem Leben existierte. Der mysteriöse Verehrer soll ebenfalls im Musikbusiness sein – handelt es sich etwa um Daniele Negroni (22)?