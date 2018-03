Darauf hat alle Welt gewartet: Kylie Jenner (20) zeigt zum ersten Mal das Gesichtchen ihrer kleinen Tochter Stormi Webster! Bisher haben die superstolze Neu-Mama und ihr Liebster, Papa Travis Scott (25), ihren Fans immer nur kleine Ausschnitte ihres Wonnepoppens präsentiert. Jetzt das total niedliche Video: Stormi blickt mit riesengroßen, dunklen Kulleraugen ihre Mami an und ist dabei an Niedlichkeit kaum an zuckersüßer Niedlichkeit zu übertreffen!



