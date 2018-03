Sie ist mit ihren Blogger-Mädels unterwegs – in Gedanken ist sie aber ganz woanders: Im Rahmen eines Events ging es für Sarah Harrison (26) jetzt für einige Tage in die Stadt der Liebe. Trotz der Gesellschaft zahlreicher YouTube-Kolleginnen wie Katharina Damm, Patrizia Palme und Madeleine Schön kann die Ex-Bachelor-Kandidatin ihren Aufenthalt in Paris nicht so wirklich genießen: Sie vermisst ihre kleine Mia Rose wie verrückt!

In ihrer Instagram-Story gibt die Mama der kleinen Maus offen zu: Von ihrem Baby getrennt zu sein ist die reinste Qual! "Es ist einfach viel, viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt hab'. Ich hätte sie gerne bei mir. Ich liebe diesen kleinen Menschen einfach so krass." Früher habe die Liebste von Dominic Harrison (26) noch über all die Mütter geschmunzelt, die sich schon nach wenigen Stunden nach ihren Kiddies sehnen, doch jetzt gehe es der Vloggerin ganz genauso. Ein Glück, dass die 26-Jährige eine Vielzahl süßer Schnappschüsse ihrer beiden Schätze immer bei sich trägt – mit ihren Fans teilt sie unter anderem ein goldiges Pic, auf dem Domi ihrer kleinen Prinzessin liebevoll das Fläschchen gibt.

Kein Wunder, dass Sarah das eingespielte Vater-Tochter-Gespann so sehr fehlt, immerhin war das Trio gerade noch in Ischgl. Der erste germeinsame Urlaub mit ihrem Goldstück war aber nicht nur für die stolzen Eltern etwas ganz Besonderes. Auch für Mia Rose selbst hielt der Kurztrip ein echtes Highlight bereit – für sie ging es mit gerade einmal drei Monaten zum ersten Mal ins Schwimmbad.

