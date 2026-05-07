Ates' Geburt: So süß hat Alessia Herrens Tochter reagiert

Süße Neuigkeiten von Familie Herren: Alessia Herren (24) ist vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter geworden. Söhnchen Ates erblickte am 21. April das Licht der Welt – und machte damit Alessias Tochter Anisa-Amalia zur großen Schwester. Wie das erste Aufeinandertreffen der beiden Geschwister verlaufen ist, verriet Annemie Herren (62) jetzt exklusiv gegenüber Promiflash beim "Bild-Renntag" in Gelsenkirchen. Und die Schilderungen der stolzen Großtante klingen ausgesprochen herzerwärmend.

"Die Kleine kommt gut klar, die war total aufgeregt. Die war ja auch im Endeffekt dabei. Das Baby war draußen und sie kam direkt rein. Mit dem Bett ist sie [Alessia] rausgefahren worden mit der Kleinen auf dem Bett – mit beiden Kindern. Es war so schön mit anzusehen. Eine schöne, kleine, süße Familie", schwärmte Annemie. Die Tochter war demnach direkt hautnah mit dabei, als ihr kleiner Bruder das Familienleben bereicherte – und die Reaktion der Kleinen ließ offenbar keine Wünsche offen.

Annemie ist die Schwester des 2021 verstorbenen Willi Herren (†45), also die Tante von Alessia. Die beiden Frauen pflegen ein enges Verhältnis und sehen sich regelmäßig. Passend dazu hatte Alessia ihre Fans bereits kurz nach der Geburt an dem Familienglück teilhaben lassen und auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem Anisa-Amalia liebevoll mit ihrem neugeborenen Bruder kuschelt – versehen mit dem schlichten Kommentar "Geschwisterliebe".

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Imago Alessia Herren bei der Premiere von "#CoupleChallenge", Januar 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Kinder Anisa-Amalia und Ates, Mai 2026

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Imago Annemie Herren beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen