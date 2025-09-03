So transparent gehen Sarah und Domi Harrison mit Finanzen um

Sarah (34) und Dominic Harrison (34), bekannt aus der Welt der Reality-Shows und Social Media, gewähren ihren Fans tiefe Einblicke in ihr Familienleben. Nun haben sie ein weiteres, oft tabubehaftetes Thema angesprochen: ihre Finanzen. In einem offenen Gespräch mit ihrer Community auf Instagram stellte sich Sarah einer Frage, die vielen auf den Nägeln brennt. Wie gehen sie und Dominic mit finanziellen Angelegenheiten um? Ihre Antwort war klar und entschlossen. "Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit", erklärte sie. "Natürlich kenne ich seinen Kontostand und er mein Vermögen. Wir gehen jeden Monat gemeinsam alles durch."

Die Harrisons, die seit 2014 zusammen sind und 2017 heirateten, teilen sich nicht nur das Familienleben mit ihren drei Kindern, sondern auch die finanziellen Belange. Sarah betonte: "Wir gehen jeden Monat gemeinsam auch alles durch und haben alle Firmen im Blick. Und alles, was meins ist, ist seins, alles, was seins ist, ist meins. Wir sind one family." Für das Paar ist diese Transparenz Teil einer starken Beziehung. Sie arbeiten gemeinsam daran, ihre Firmen im Blick zu behalten und Finanzen zu managen. Für die beiden Stars bedeutet ihre Ehe eine Einheit, in der Liebe und finanzielle Offenheit Hand in Hand gehen.

Die Harrisons sind bekannt dafür, dass sie ihre Gemeinschaft mit der Öffentlichkeit teilen und dabei keine heiklen Themen scheuen. In der Vergangenheit hatten sie allerdings auch mit Herausforderungen zu kämpfen, wie etwa während eines unglücklichen Aufenthalts auf Bali, der von widrigen Umständen überschattet wurde. Die Rückkehr nach Dubai entsprach zwar nicht ihrer ursprünglichen Urlaubsplanung, verdeutlichte jedoch einmal mehr, dass das Paar in unterschiedlichen Situationen zusammenhält. Der Zusammenhalt der Familie spiegelt sich nicht nur im Umgang mit Problemen wider, sondern zeigt sich auch in der Art und Weise, wie sie finanzielle Entscheidungen treffen.

Sarah Harrison und Dominic Harrison im November 2024

Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern, Januar 2025

Dominic und Sarah Harrison