Ian Somerhalder erlitt eine Millionenpleite wegen Betrugs

Ian Somerhalder (47) hat sich einem schonungslosen Geständnis über seinen finanziellen Ruin geöffnet. Der Schauspieler, der als Damon Salvatore in der Erfolgsserie "Vampire Diaries" weltberühmt wurde, sprach in einem Interview mit E! News über eine Zeit, in der er und seine Frau Nikki Reed (37) in einem achtstelligen Schuldenberg steckten. Ursache war ein Geschäft, das schiefgelaufen war: "Ich habe eine unglaublich lukrative Karriere im Fernsehen hinter mir gelassen – nach einem finanziellen Aufruhr, den ich erlitten habe, weil ich ein Unternehmen aufgebaut habe, das ich nicht richtig aufgebaut habe. Und aufgrund von Betrug gerieten meine Frau und ich in ein achtstelliges Loch", so Ian gegenüber E! News.

Wie der Schauspieler erklärte, hatte er das schlecht geführte Unternehmen bereits während der Dreharbeiten zu "The Vampire Diaries" gegründet und stark in das Projekt investiert – inklusive hoher persönlicher Bürgschaften gegenüber verschiedenen Banken. Der Weg aus den Schulden war beschwerlich: Um die Verbindlichkeiten zu begleichen, verkauften er und Nikki buchstäblich alles. "Häuser, Gemälde, Autos, Uhren, alles", schilderte Ian. Seiner Frau kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. "Nikki und ich haben es geschafft. Sie hat uns wirklich aus diesem Deal herausverhandelt", betonte er. Dass ihm Nikki damals den Rücken stärkte, bezeichnet er noch heute als lebensverändernd. Schon 2021 hatte er auf Instagram enthüllt, dass sie "selbstlos zwei Jahre lang daran gearbeitet hat, mir aus einer schrecklichen Geschäftssituation herauszuhelfen, in die ich mich selbst manövriert hatte."

Heute steht Ian, der nach eigener Aussage vor rund sieben Jahren die Schauspielerei an den Nagel hängte, unternehmerisch wieder auf stabilen Beinen. Gemeinsam mit seinem früheren "The Vampire Diaries"-Kollegen Paul Wesley (43) gründete er die Whiskey-Marke Brothers Bond Bourbon. Zudem rief er 2024 zusammen mit Nikki The Absorption Company ins Leben, eine Nahrungsergänzungsmittelmarke. Ian und Nikki hatten im April 2015 in einer Überraschungshochzeit im kleinen Kreis geheiratet. Das Paar hat zwei Kinder: Tochter Bodhi, geboren 2017, und einen Sohn, der 2023 zur Welt kam und dessen Name die beiden bislang nicht öffentlich gemacht haben.

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Getty Images Ian Somerhalder bei den Sports Humanitarian Awards

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Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder im Januar 2020

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Instagram / brothersbondbourbon Paul Wesley und Ian Somerhalder 2024 für ihre Bourbon-Marke