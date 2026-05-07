Micaela Schäfer kritisiert Gen-Z-Männer für altes Rollenbild

Micaela Schäfer (42) hat im Gespräch mit der Plattform BestFans kein Blatt vor den Mund genommen und klare Worte zu traditionellen Rollenbildern gefunden. Auslöser war eine aktuelle Ipsos-Erhebung, die zeigt, dass klassische Geschlechtervorstellungen bei Männern der Gen Z wieder auf dem Vormarsch sind – darunter auch die Idee einer Ehefrau, die ihrem Mann gehorcht. Für das Model ist das ein klares No-Go: "Diese kleinen Gen-Z-Bubis finden doch ohne Google Maps nicht mal ihr eigenes Badezimmer, träumen aber vom gehorsamen Heimchen am Herd? Das ist ja fast schon niedlich! Wenn einer von denen will, dass jemand auf Knopfdruck spurt, soll er seine Alexa vollquatschen. Die gibt wenigstens keine Widerworte."

Gehorsam habe in ihrem Alltag nichts zu suchen – mit einer Ausnahme: "Wenn ich mich unterordne, dann ausschließlich im Rahmen eines knallharten Rollenspiels im Schlafzimmer, weil ich es in diesem Moment so will. Aber im echten Leben? Da brauche ich einen Mann mit Eiern aus Stahl, der mir Paroli bieten kann. Wer heute noch eine 'gehorsame' Frau sucht, zeigt eigentlich nur, dass er viel zu viel Angst vor einer echten Frau hat, die ihn zum Frühstück verspeist." Auch zum Thema Bodycount äußerte sie sich deutlich: "Ehrlich gesagt finde ich schon das Wort Bodycount total verstaubt. Das klingt nach Buchhaltung, nicht nach Leidenschaft. Männer feiern ihre Zahlen wie Panini-Bilder, weil sie sonst oft nichts zum Vorzeigen haben. Bei uns Frauen ist das wie bei einer Luxus-Immobilie: Nur weil schon viele zur Besichtigung da waren, heißt das noch lange nicht, dass jeder einziehen durfte!"

Abseits der aktuellen Debatte zeigt Micaela seit Jahren, wie selbstverständlich sie über Lust, Grenzen und Selbstbestimmung spricht. Die BestFans-Creatorin nutzt in Interviews und auf Social Media gerne Humor und Provokation, um persönliche Themen greifbar zu machen. Dabei betont das Model immer wieder die Bedeutung von Selbstbewusstsein in Beziehungen und beim eigenen Körpergefühl. Auch im Gespräch mit BestFans hob sie das noch einmal hervor: "Es ist überlebenswichtig! Es gibt nichts Anstrengenderes als Frauen, die im Bett so tun, als würden sie gerade ihre Steuererklärung im Kopf machen. Wer nicht genießt, wird ungenießbar, und das gibt diese hässlichen Frustfalten, die selbst der beste Doc nicht mehr wegspritzen kann."

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Imago Micaela Schäfer beim Event zum TV-Start von "Couple Challenge" im Palace Hotel Berlin am 12.03.2025

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Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 in Berlin

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