Die Oscars 2018 neigen sich so langsam dem Ende! Während sich die ersten Gewinner schon über einen Goldjungen gefreut haben, warten fünf Ladys ganz gespannt auf die Verkündung in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin". Dieses Jahr standen neben Margot Robbie (27), Sally Hawkins (41), Meryl Streep (68) und Saoirse Ronan (23) herausragende Frauen als Nominierte fest. Letztendlich setzte sich Frances McDormand (60) durch und nahm den Oscar mit nach Hause.

Als Mildred Hayes kämpfte Frances für die Aufklärung der Vergewaltigung und Ermordung ihrer Tochter in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und überzeugte mit dieser Darbietung die Academy. Neben "Shape of Water" ging dieses Drama mit als Favorit in das Rennen um den begehrten Filmpreis. Letztendlich setzte sich die 60-Jährige gegen ihren Kollegin Sally Hawkins in dieser Kategorie durch. Bereits bei den Golden Globes und den SAG Awards 2018 konnte die Hollywoodgröße eine Trophäe als beste Hauptdarstellerin einheimsen. Mit ihrer fünften Nominierung und den zweiten Gewinn, nach 1997 für "Fargo" geht die Schauspielerin als strahlende Siegerin von der Bühne.

Wenn es nach den Frauen im Publikum gegangen wäre, hätte sie diese Bühne gar nicht so schnell wieder verlassen sollen. Nach einem kleinen, ungeschickten Umknickser holte sich Frances mit ihrer Rede schnell alle Sympathien. Sie forderte alle nominierten Frauen des Oscar-Abends auf, sich hinzustellen und zu demonstrieren: Frauen haben Storys zu erzählen und prägen das Gesicht Hollywoods immer stärker. Ihr Weg fängt gerade erst an!

Frazer Harrison/Getty Images Saoirse Ronan bei den Oscars 2018

Frazer Harrison/Getty Images Meryl Streep bei den Oscars 2018

Frazer Harrison/Getty Images Margot Robbie bei den Oscars 2018

