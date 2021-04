Die Academy hat sich entschieden: Welcher der acht nominierten Filme hat die Oscar-Trophäe am meisten verdient? In der Nacht auf Montag wurden die 93. Oscar-Awards in Los Angeles verliehen. Dieses Mal wurde nicht zum krönenden Abschluss, sondern noch vor den besten Hauptdarstellern der beste Streifen honoriert. Zur Auswahl standen "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Sound of Metal", "The Trial of the Chicago 7", "Promising Young Woman" und "Nomadland". Doch welche Leinwandgeschichte konnte sich am Ende durchsetzen?

Tatsächlich kürte die Academy "Nomadland" mit Hauptdarstellerin Frances McDormand (63) mit dem Goldjungen. Regisseurin Chloe Zhao nahm den Preis im Namen der gesamten Produktion entgegen. Für die Chinesin war es der zweite Oscar am Abend. Die 39-Jährige gewann zuvor außerdem die Auszeichnung für die beste Regie. Fran richtete statt einer klassischen Dankesrede einen herzhaften Wolfsschrei an das Publikum!

"Nomadland" galt schon vorab als Favorit in dieser Kategorie. Das Drama konnte bereits Anfang März den Golden Globe abräumen. Das Gesicht des Films, Frances McDormand ist übrigens auch als beste Hauptdarstellerin für den Oscar nominiert. Noch wurde diese Kategorie allerdings nicht verliehen!

Anzeige

Getty Images "Nomadland"-Regisseurin Chloé Zhao bei den Oscars 2021

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Frances McDormand 2018 in London

Anzeige

Getty Images Frances McDormand auf dem Toronto International Film Festival in Kanada

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de