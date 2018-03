Mareike Spaleck kann die Kritik an The Biggest Loser nicht verstehen! Die fitte Blondine coacht seit der achten Staffel die abnehmwilligen Teilnehmer. Viele Zuschauer finden allerdings: Die Kandidaten nehmen viel zu schnell und ungesund ab. Im Promiflash-Interview stellte Mareike jetzt klar: Durch das starke Übergewicht sei das Leben der Show-Schützlinge in Gefahr! "Und da ist jeder Tag von 'The Biggest Loser' ein Zugewinn. Und alles andere als gesundheitsschädigend, weil das Leben vorher gesundheitsschädigend war", erklärte Mareike. Wie es bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr auf Sat.1.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de