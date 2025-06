So geht es Mareike Schneider nach der Geburt ihres Sohnes

Mareike Schneider (38) hat vor wenigen Tagen ihr zweites Kind, einen kleinen Sohn, zur Welt gebracht. Mit Promiflash spricht die Social-Media-Bekanntheit über ihre aktuelle Gefühlslage. "Uns geht's richtig gut – natürlich sind wir beide noch ein bisschen erschöpft von den letzten Wochen und der Geburt, aber insgesamt läuft es super", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich muss mich eher bremsen, weil ich mich schon wieder recht fit fühle – manchmal sogar zu sehr. Da erinnere ich mich selbst daran, dass Regeneration jetzt Priorität hat."

Auch in die Geburt gibt Mareike im Gespräch mit Promiflash Einblicke: "Für unseren Sohn war es wirklich eine Traumgeburt – er durfte bis ganz zum Schluss in seiner Fruchtblase schwimmen, was für ihn sehr sanft war." Für sie hingegen wurde die Entbindung zu einem "kleinen Geduldsmarathon": "Ich hatte gehofft, dass es beim zweiten Kind schneller geht, wie man es so oft hört. Und ja, die Austreibungsphase war auch tatsächlich kürzer – aber von den ersten Wehen bis zur Geburt hat es insgesamt deutlich länger gedauert als bei meiner Tochter." Diese Erfahrung war für Mareike zwischendurch "etwas frustrierend".

Mit der Geburt ihres Sohnes ist Mareikes Familie nun erst mal komplett. Bereits während der Schwangerschaft hielt sie ihre Fans liebevoll auf dem Laufenden, zeigte sich glücklich und voller Vorfreude auf die Familienerweiterung in den sozialen Medien. Dabei verriet sie auch, dass sie und ihr Partner das Geschlecht ihres Kindes bewusst bis zur Entbindung geheim gehalten haben, um den Moment noch besonderer zu machen.

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitnesstrainerin

Instagram / mareike_s Mareike Schneider und ihr Sohn, Juni 2025

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitnesscoach