So geht es Mareike Schneider kurz vor der zweiten Geburt

In wenigen Tagen ist es so weit: Mareike Schneider (38) wird ihr zweites Kind in den Armen halten können. Die ehemalige The Biggest Loser-Coachin ist hochschwanger und wird voraussichtlich nächste Woche entbinden. Im exklusiven Interview mit Promiflash erklärt die Fitnessinfluencerin, dass sie sich bereit fühlt: "Körperlich und mental. So besonders jede Schwangerschaft auch ist – ich freue mich ehrlich gesagt auf den Moment, wenn ich das Baby in meinen Armen halte... und nicht mehr vor mir herschiebe." Ihren Babybauch werde sie definitiv nicht vermissen, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Angst hat die 38-Jährige vor der Geburt nicht, betont sie: "Aber ich habe großen Respekt. Ich weiß inzwischen, wie kraftvoll dieser Moment ist – und wie unvorhersehbar." Auch die Aufregung halte sich vor ihrer zweiten Geburt in Grenzen, doch dennoch spüre sie, dass es demnächst losgeht. "Innerlich macht sich alles bereit. Und ein Teil von mir realisiert langsam: Bald ist unsere kleine Tochter plötzlich große Schwester", meint Mareike voller Vorfreude.

Mareike, die neben ihrer Schwangerschaft auch in ihrem Beruf als Fitness- und Personaltrainerin aktiv blieb, nimmt sich nach der Entbindung erst einmal Zeit für ihr Baby und ihre Familie – darauf freut sie sich auch schon sehr. "Aufs Ankommen. Auf dieses erste Kennenlernen", schwärmt sie. Zwar werde sie wohl erst wenig Schlaf bekommen, doch witzelt, dass sie vermutlich trotzdem besser schlafen wird als in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Mareike, ihr Partner und ihre Tochter können es kaum abwarten, ihr neues Mitglied begrüßen zu dürfen: "Und ich freue mich auf dieses Gefühl, wenn unsere kleine Familie sich auf einmal vollständig anfühlt."

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitnesscoach

Privat / Mareike Schneider Mareike Schneider im April 2025

