So reagiert Mareike Schneiders Tochter auf Baby Nr. zwei

Mareike Schneider (38) schwelgt im Familienglück: Die Social-Media-Influencerin und ehemalige The Biggest Loser-Trainerin hat vor wenigen Tagen ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Seit der Geburt ihres Sohnes genießen Mareike, ihr Partner und die gemeinsame Tochter die ersten Tage als Familie zu viert. Ganz besonders rührend: Die kleine Tochter, die im Dezember 2023 geboren wurde, kümmert sich liebevoll um ihren neuen Bruder. "Sobald er ein bisschen jammert, will sie ihn sofort streicheln oder ihm ein Küsschen geben", verriet Mareike im Interview mit Promiflash.

Noch muss sich der neue Familienalltag einspielen, doch Mareike bedankte sich schon jetzt bei ihrem Partner für seine Unterstützung. Mit zwei kleinen Kindern unter zwei Jahren, auch bekannt als "Two under Two", sei die Anfangszeit natürlich intensiv, gestand sie offen. Zugleich zeigte sie sich zuversichtlich: "Wir sind noch mitten im Ankommen als Familie zu viert, aber ich bin sicher, dass wir das gut meistern."

Mareike hat bereits in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihr eine gute Balance zwischen Familie und Beruf ist. Der Schritt, nun eine vierköpfige Familie zu managen, stellt sicher eine neue Herausforderung dar. Doch mit der Unterstützung ihres Partners, der Familie und ihrer treuen Community ist sie bereit, auch diese Aufgabe in Angriff zu nehmen – und gibt dabei sicherlich weiterhin ehrliche Einblicke in ihren Alltag.

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im November 2024

Instagram / mareike_s Mareike Schneider und ihr Sohn, Juni 2025

Instagram / https://www.instagram.com/mareike_s/ Mareike Schneider, Fitness-Influencerin