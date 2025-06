Mareike Schneider geht Challenge mit zwei Kids gelassen an

Mareike Schneider (38) ist vor wenigen Tagen erneut Mutter geworden. Am vergangenen Samstag brachte sie einen gesunden Jungen zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Partner freut sich die The Biggest Loser-Bekanntheit über ihr neues Familienmitglied – zusammen haben sie bereits eine Tochter. Mareike ahnt, dass das Leben mit zwei Kindern einer großen Herausforderung gleicht, sieht es aber entspannt. "Mutter zu sein ist wunderschön, aber auch eine echte Herausforderung, wenn man als Frau weiter Verantwortung tragen und selbst stattfinden möchte. Doch gemeinsam mit meinem Partner, meiner Familie und meiner Community meistere ich das", erklärte sie in einer Pressemitteilung.

Doch Mareike freut sich vor allem auf ihr neues Leben als Mutter von zwei Kindern, die sie über alles liebt. "Diese Erfahrung als zweifache Mutter gibt mir noch mehr Kraft und Inspiration – ich möchte Frauen zeigen, dass Familie und Erfolg sich nicht ausschließen", erläutert die Fitness-Influencerin. Bereits vor der Geburt ihres Sohnes machte Mareike deutlich, wie sie sich darauf freut, dass ihre Tochter bald ein Geschwisterchen hat. "Innerlich macht sich alles bereit. Und ein Teil von mir realisiert langsam: Bald ist unsere kleine Tochter plötzlich große Schwester", berichtete sie Promiflash vor wenigen Monaten.

Mareike Schneider steht schon lange für Energie und Durchhaltevermögen, Qualitäten, die auch ihre Karriere geprägt haben. Sie begeistert nicht nur mit Fitness-Inspiration, sondern teilt auch offen Einblicke in ihr Privatleben mit ihrer Community. Erst im Januar des vergangenen Jahres wurde sie erstmals Mutter. Die Geburt ihres Sohnes gab die Fitnesstrainerin dann vor wenigen Tagen auf Instagram bekannt. "Ganz leise, ganz besonders – und mit einem kleinen Händedruck hat er sich unser Herz gegriffen", schwärmte die 38-Jährige zu einem süßen Foto mit ihrem Baby. Seinen Namen behält sie bislang noch für sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider und ihr Sohn, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im November 2024

Anzeige