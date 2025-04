So wuppt Fitnesscoach Mareike Schneider Arbeit und Familie

Mareike Schneider (38) könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein: Der Fitnesscoach erwartet derzeit seinen zweiten Nachwuchs. Gleichzeitig hat die Personaltrainerin aber auch noch ihr eigenes Business, um das sie sich kümmern muss. Promiflash hat bei ihr nachgehakt, wie sie die Arbeit und den Familienalltag unter einen Hut bekommt. "Zum Glück habe ich einen tollen Partner an meiner Seite – ohne ihn wäre das alles in dieser Form gar nicht möglich. Auch mein Team leistet großartige Arbeit und fängt viel auf", schwärmt Mareike und betont: "Trotzdem: Ich bekomme natürlich auch nicht immer alles unter einen Hut. Ich habe gelernt – und das tut mir auch gut – dass nicht immer alles sofort und perfekt sein muss. Als Mama verschieben sich die Prioritäten, und das ist völlig okay."

Zuletzt war sie auch auf der Fitnessmesse FIBO unterwegs und hat dort einiges ausprobiert. Dennoch gibt sie im Promiflash-Interview zu, dass es diesmal ganz anders als die letzten Jahre war. Für sie war es "definitiv anstrengender! Ich hatte zwar meine Kompressionsstrümpfe an, aber das viele Stehen und Gehen habe ich deutlich gemerkt. Vor allem, weil ich schwangerschaftsbedingt mit Krampfadern, Besenreisern und Wassereinlagerungen zu kämpfen habe – besonders an einem Bein." Zudem habe sie extrem aufgepasst, was sie auf der Messe ausprobiert und was sie lieber sein lässt. "Natürlich teste ich nicht mehr alles wie früher – da muss man einfach achtsam mit sich selbst sein", erklärt Mareike ehrlich.

Ihre Schwangerschaft bestätigte die ehemalige The Biggest Loser-Trainerin im Dezember in einer Pressemitteilung gegenüber Promiflash. "Ich bin überglücklich, mit euch nun teilen zu können, dass wir erneut ein kleines Wunder erwarten", schwärmte sie damals und erklärte: "Es wird eine spannende Zeit, und ich kann es kaum erwarten, diese besonderen Momente mit euch zu teilen!"

Mareike Schneider, Fitnesscoach

Mareike Schneider im März 2025

