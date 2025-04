So geht es Mareike Schneider im Schwangerschaftsendspurt

Mareike Schneider (38), bekannt als ehemalige Trainerin der Show "The Biggest Loser", befindet sich in der spannenden Endphase ihrer zweiten Schwangerschaft. Im Interview mit Promiflash gibt sie nun preis, wie es ihr im achten Monat ergeht. Während sie grundsätzlich positiv auf die bevorstehende Geburt blickt und es ihr aktuell gut geht, musste sie während der letzten Monate mit einigen Hürden kämpfen. "Besonders herausfordernd war in dieser Schwangerschaft die starke Übelkeit, die mich bis ins dritte Trimester begleitet hat. Ich war außerdem ungewöhnlich infektanfällig – etwas, das ich so gar nicht von mir kenne", schildert Mareike. Gelüste habe sie keine, sie sei einfach dankbar, überhaupt wieder Appetit zu haben: "Gerade für mich als Genussmensch war es ungewohnt, dass Essen über Wochen eher eine Belastung als eine Freude war."

Im Gespräch verrät die Fitnessstudioinhaberin weiterhin, dass ihre zweite Schwangerschaft sich sehr von der ersten unterscheidet. Während sie damals die Entwicklung ganz genau verfolgte, läuft dieses Mal vieles unter dem Radar. "In der ersten liest man noch jede Woche nach, welches Organ sich gerade entwickelt – heute muss ich manchmal überlegen, in welcher Woche ich eigentlich bin", gibt Mareike zu. Ein weiterer Unterschied: Schlafmangel prägt aktuell ihren Alltag, da ihre anderthalbjährige Tochter noch nicht durchschläft und sie auch beruflich stark eingebunden ist.

Die baldige Zweifach-Mama, die zwischen 2015 und 2019 an "The Biggest Loser" mitwirkte, hat sich mittlerweile einen Namen als Social-Media-Star gemacht und gibt ihrer Community regelmäßig Sport- und Ernährungstipps sowie Einblicke in ihren Alltag als Mama und Unternehmerin. Dabei liegt ihr ihre Privatsphäre sehr am Herzen: Den richtigen Namen ihrer Tochter behält die 38-Jährige für sich und auch das Gesicht der Kleinen kaschiert sie im Netz stets mit Stickern. Ebenso hält Mareike ihren Partner komplett aus der Öffentlichkeit raus.

Privat / Mareike Schneider Mareike Schneider im April 2025

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Influencerin

