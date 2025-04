Hat Fitnesscoach Mareike Schneider schon einen Babynamen?

Mareike Schneider (38) strahlt aktuell vor Vorfreude: Die ehemalige The Biggest Loser-Trainerin erwartet ihr zweites Kind und befindet sich bereits in der 32. Schwangerschaftswoche. Während sie sich zusammen mit ihrem Partner beim Geschlecht erneut überraschen lassen möchte, beschäftigt sie sich schon intensiv mit einem anderen Thema: Im exklusiven Promiflash-Interview gibt sie preis, sich bereits ein paar Gedanken zur Namensfindung gemacht zu haben. "Schon beim ersten Kind haben wir uns mit Jungennamen deutlich schwerer getan als mit Mädchennamen. Das ist diesmal nicht anders", erzählt die TV-Bekanntheit und fügt hinzu: "Der Jungenname steht also quasi fest, da greifen wir einfach wieder auf unsere damalige Favoritenliste zurück. Bei den Mädchennamen haben wir noch ein paar schöne zur Auswahl – da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit."

Welcher Name es letztendlich wird, wird sich zeigen – je nachdem, ob das Paar einen Sohn oder eine Tochter in den Armen hält. Das Geschlecht ihres Nachwuchses bleibt weiterhin eine Überraschung. Aber hat Mareike möglicherweise ein Gefühl, was es werden könnte? "Ich glaube, ich halte mich da ganz bewusst zurück. Das macht die Magie für uns irgendwie aus", verdeutlicht sie gegenüber Promiflash, bevor sie erzählt: "Anfangs hatte ich ein paar Träume, in denen ein Junge vorkam, aber das ist jetzt schon länger her. Ehrlich gesagt: Ich habe wirklich kein Gefühl. Wir freuen uns einfach riesig auf unser Baby – egal ob Junge oder Mädchen."

Die Fitness-Influencerin machte die süßen Neuigkeiten über ihren Nachwuchs im vergangenen Dezember öffentlich. Mit dem zweiten Baby wird ihre Tochter zur großen Schwester – wie Mareike im Gespräch mit Promiflash erklärt, ist das ihrer Kleinen aber noch nicht ganz bewusst. "Sie ist mit ihren anderthalb Jahren noch sehr klein, deshalb versteht sie es natürlich noch nicht komplett. Aber sie zeigt ganz stolz auf meinen Bauch und sagt 'Baby'", gibt die 38-Jährige preis. Darüber hinaus lese sie gemeinsam mit ihr Bücher, in denen es um Geschwister geht. "Das ist super süß. Trotzdem glaube ich, dass sie das volle Ausmaß erst begreifen wird, wenn das Baby wirklich da ist", erläutert der Fitnesscoach.

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im März 2025

Instagram / mareike_s Mareike Schneider mit ihrer Tochter im Dezember 2023

