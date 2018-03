Sparmaßnahme oder Lieblingsteil? Die Gäste der 90. Oscar-Verleihung haben sich auch in diesem Jahr ordentlich rausgeputzt. Komikerin Tiffany Haddish (38) wählte sogar gleich zwei unterschiedliche Looks für den Filmpreis. Auf dem roten Teppich trug die Schauspielerin ein traditionell afrikanisches Kleid, um ihren verstorbenen Vater zu ehren. Bei der Show selbst wechselte die 38-Jährige es gegen ein bodenlanges weißes Dress ein, das aufmerksamen Zuschauern ziemlich bekannt vorkam: Tiffany hatte das Outfit schon zum dritten Mal an!

Die edle Garderobe von Designer Alexander McQueen (✝40) scheint es ihr einfach angetan zu haben. 2017 hatte sie das Stück zum ersten Mal bei der Filmpremiere von "Girls Trip" in Los Angeles präsentiert. Nur drei Monate später hatte es ein Wiedersehen mit Tiffany und dem weißen Kleid gegeben. Ihr Team habe sie vor dem Saturday Night Live-Auftritt gewarnt, doch ihr war das offensichtlich total egal: "Ich habe viel Geld für dieses Kleid ausgegeben. Es hat mehr als meine Hypothek gekostet. Ich werde dieses Kleid mehrere Male anziehen!"

In der TV-Show hatte sie im vergangenen November noch angekündigt: "Ich denke, ich sollte das tragen dürfen, was ich will, wann ich will und so oft ich will." In der Nacht auf Montag setzte Tiffany ihr Vorhaben in die Tat um. Sie machte aber nicht nur mit der glamourösen Klamotte von sich reden, sondern mit Hausschuhen! Bei der gemeinsamen Laudatio in den Kategorien "Bester Kurzfilm" und "Bester Dokumentar-Kurzfilm" zogen der "Girls Trip"-Star und Kollegin Maya Rudolph (45) ihre Highheels aus – die hohen Hacken waren einfach zu unbequem.

