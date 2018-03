Dieser Star muss kommende Woche nicht zittern! In der ersten Show der diesjährigen Let's Dance-Staffel konnten die prominenten Kandidaten gleich mal zeigen, was sie rhythmisch auf dem Kasten haben. In kleinen Grüppchen präsentierten sie verschiedene Tanzstile – die Zuschauer und die Jury bekamen dabei einen ersten Eindruck der Teilnehmer. Dieser Promi konnte beide Parteien am besten überzeugen: Judith Williams bekommt das Direkt-Ticket für die nächste Show und kann kommende Woche nicht rausfliegen!

Die Leistungen der ersten Tanzrunde hätten unterschiedlicher nicht sein können. Während Chakall mit sechs Jury-Punkten das Schlusslicht der prominenten Truppe bildet, haute TV-Star Judith Williams (45) Jorge Gonzalez (50), Motsi Mabuse (36) und Joachim Llambi (53) vom Hocker und verschaffte sich stolze 21 Punkte. Doch nicht die Jury allein hatte die Macht, das beliebte Direkt-Ticket zu vergeben. Auch die Zuschauer konnten anschließend für ihren Liebling voten. Die waren allerdings der gleichen Meinung.

Die Höhle der Löwen-Unternehmerin kann sich jetzt also freuen und kann ihr Glück kaum fassen. Zurücklehnen kann sich Judith aber trotzdem nicht. Ab sofort steht hartes Tanztraining auf dem Tagesprogramm.

"Let's Dance"-Juroren Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Judith Williams, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

Chakall, "Let's Dance"-Kandidat 2018

