Süß, süßer – Alessio Lombardi (2)! Seit zwei Jahren ist der kleine Mann der Lebensmittelpunkt von Mama Sarah (25) und Papa Pietro Lombardi (25). Durch das öffentliche Leben seiner Eltern, dürfen Abertausende Fans dem Zweijährigen beim Großwerden zusehen. Einen besonders niedlichen Moment teilte die Sängerin jetzt in ihrer Instagram-Story. In dem Clip liest Alessio ein Buch – zumindest so, wie ein Zweijähriger ein Buch lesen kann. Ganz fixiert auf ein Klavier in seinem Kinderwälzer stammelt er zuckersüß: "Hab, hab, hab ich auch Klavier."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de