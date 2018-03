Er setzt Prioritäten! In der nächsten Woche wird es ernst bei Let's Dance, denn der erste der 14 Promikandidaten muss bereits die Sendung verlassen. Nach der Kennenlernshow am Freitag und einer Verschnaufpause startete für die Stars, darunter Schauspielerin Julia Dietze (37) und Model Barbara Meier (31), am Sonntag das erste Training mit ihrem Profipartner. Auch für Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) standen Proben an und dafür verzichtete er sogar auf eine Party!

An einem Samstag feiern gehen? Dazu sagt Allrounder Jimi in den meisten Fällen sicher nicht nein. Doch an diesem Wochenende schonte sich der 26-Jährige lieber. In einem Instagram-Live-Video erklärte er die Gründe: "Mich kitzelt es so ein bisschen. Aber ich will lieber frisch sein und morgen fit zur ersten Probe gehen." Teamkollegin Renata Lusin (30) dürfte sich über diese Einstellung ihres Schützlings freuen.

Zuletzt hatte sich Jimi gemeinsam mit Germany's next Topmodel-Siegerin Barbara und Komiker Thomas Hermanns (55) am Quick-Step versucht. In der zweiten Folge stehen anstelle der Gruppen-Performance Paartänze der jeweiligen Duos an, doch die Choreografien sind bisher noch top secret.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht in der Auftaktsendung von "Let's Dance"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de