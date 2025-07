So reagiert Jimi Blues Ex Yeliz Koc auf seine Freilassung

Jimi Blue Ochsenknecht (33) wurde am Donnerstag aus der Haft entlassen, nachdem für den Schauspieler eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt worden war. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) äußerte sich über Instagram zu der Freilassung: "Das wurde auch mal Zeit." Der Grund für Jimis Inhaftierung waren unbezahlte Hotelrechnungen, bei denen letztlich Yeliz eingesprungen war, um die Schulden zu begleichen.

In einem Social-Media-Post bedankte sich der 33-Jährige anschließend bei Yeliz für ihre Hilfe: "Du warst die einzige Person, die mir keine Vorwürfe gemacht hat und mir einfach geholfen hat." Er lobte Yeliz als "beste Mutter für Snow", die gemeinsame Tochter des ehemaligen Paares. In einem Interview mit ProSieben erklärte Yeliz, sie habe diese Entscheidung für ihre Tochter getroffen, nicht für sich selbst. Jimi versprach, ihr das Geld über die kommenden Jahre zurückzuzahlen. Bereits Anfang Juli hatte Yeliz ein versöhnliches Posting mit Bildern von sich, Jimi und Snow geteilt, das zeigt, wie die Familie trotz Herausforderungen zusammenzuhalten scheint.

Yeliz und Jimi verbindet eine bewegte Geschichte. Obwohl die Beziehung der beiden vor Jahren scheiterte, steht vor allem ihre gemeinsame Tochter Snow im Mittelpunkt ihres Handelns. Die Reality-TV-Darstellerin sprach in einem früheren Social-Media-Beitrag darüber, wie die Herausforderungen sie als Mutter gestärkt hätten. "Mir tut das wahnsinnig leid für Jimi, dass er da jetzt in einer winzigen Zelle ist, eine Stunde am Tag raus kann", erklärte die 31-Jährige ehrlich im "taff"-Interview, als sie auf Jimis Verhaftung angesprochen wurde.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar