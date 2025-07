Aus U-Haft entlassen: Das plant Jimi Blue Ochsenknecht nun

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist zurück in Freiheit. Der Schauspieler saß bis vor Kurzem noch in Österreich in Untersuchungshaft und wurde gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß gesetzt. Nun zeigt er sich erstmals wieder auf Instagram – und verrät, was für ihn als Erstes ansteht: Er möchte sich bei seiner gemeinsamen Tochter mit Ex-Freundin Yeliz Koc (31) melden. "Ab nach Hause, erst mal Snow (3) anrufen und Bart rasieren", schreibt der "Die Wilden Kerle"-Star zu einem Selfie.

Erst gestern wurde bekannt, dass Jimi erfolgreich nach Österreich ausgeliefert worden war. Dort saß er rund 24 Stunden in der Justizanstalt Ziegelstadl, bis die Staatsanwaltschaft vor wenigen Stunden gegenüber Bild erklärte: "Nachdem am 17.07.2025 zunächst die Untersuchungshaft verhängt wurde, wurde kurz darauf die festgesetzte Kaution in der Höhe von 15.000 Euro bezahlt und Herr Ochsenknecht aus der Haft entlassen." Wer die Summe beglichen hat, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Der 33-Jährige wurde Ende Juni am Hamburger Flughafen auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls der österreichischen Justiz wegen Betrugsvorwürfen festgenommen. Laut Medienberichten soll er eine Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Anfang dieses Monats genehmigte das Hanseatische Oberlandesgericht schließlich seine Auslieferung nach Österreich, woraufhin sich Jimi einer längeren Transportphase unterziehen musste. Am heutigen Tag wurde schließlich Untersuchungshaft gegen ihn verhängt – aus der er jedoch bereits nach wenigen Stunden gegen Kaution wieder entlassen wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler