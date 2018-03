Wenn das kein Bild für die Götter ist! Zehn Monate lang waren Jörn Schlönvoigt (31) und seine Herzdame Hanna Weig in großer Baby-Vorfreude: Mit Bauchfotos von Hannas wachsender Kugel fieberten sie der großen Kinderüberraschung entgegen. Mit Töchterchen Delias Geburt im Dezember war mit ihren Familien-Updates aber noch lange nicht Schluss: Dieses Pic hält einen weiteren Höhepunkt in der Entwicklung ihres goldigen Wonneproppens fest!

Auf seinem Instagram-Account lässt der frischgebackene Papa seine Fans an dem allerneusten Meilenstein seines Töchterchens teilhaben: Der entzückende Schnappschuss zeigt den Fratz in einem rosaroten Outfit. Noch niedlicher als Delia kuschelige Garderobe ist ein kleines, aber äußerst feines Detail: Der Promispross kann schon lächeln! "Meine kleine Prinzessin", erklärt Jörn in der Bildunterschrift voller Stolz. Was wohl der Auslöser für das winzige Wunder war?

Auch Neu-Mama Hanna kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Schönstes Geschenk auf Erden", freute sie sich zuletzt in einem Schmuse-Upload mit ihrem Mini-Me. Na, bei zwei so dauerstrahlenden Eltern fiel der knuddelige Apfel wohl nicht weit vom Stamm.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Delia Schlönvoigt in Berlin

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigts Tochter Delia

Instagram / hannaweig Hanna Weig und ihre Tochter Delia

