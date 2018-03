Wie die Zeit vergeht! Vor knapp drei Monaten ist Hanna Weig zum ersten Mal Mama geworden und sie und Töchterchen Delia sind mittlerweile ein gut eingespieltes Team. Nun gab die Verlobte von Jörn Schlönvoigt (31) auf ihrem YouTube-Channel ein ausführliches Baby-Update und konnte selbst kaum glauben, was ihre Prinzessin in den vergangenen Wochen für Fortschritte gemacht hat: "Sie hat schon ganz viel Neues gelernt: Und zwar lacht sie jetzt total bewusst und total viel. [...] Ja, das nächste, was sie gelernt hat, ist, dass sie sich jetzt schon hochzieht." Außerdem mache die Maus ganz viele lustige Geräusche und fange an, nach Sachen zu greifen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de