Große Aufregung im schwedischen Königshaus! Am 9. März kam das jüngste Mitglied der Familie auf die Welt. Die kleine Tochter von Prinzessin Madeleine (35) und ihrem Ehemann Chris O'Neill (43) ist nach Prinzessin Leonore (4) und Prinz Nicolas (2) ihr drittes Kind. Ein erstes Foto des zuckersüßen Mini-Royals gab es bereits zu bestaunen. Und nun hat Großvater König Carl Gustaf (71) auch endlich den Namen der Kleinen verraten.

Die Prinzessin trägt den wunderschönen Namen Adrienne Josephine Alice. Dies teilte der Monarch bei einer Sondersitzung des Kabinetts heute mit. Neben dem Prinzessinnen-Titel wird das Mädchen außerdem zur Herzogin von Blekinge – einer Region im Süden von Schweden. Während Adrienne eher überraschend für die Royal-Fans kommt, war der Drittname tatsächlich ein Favorit. Die Uroma der Prinzessin, also die Mutter von Königin Silvia von Schweden (74), hieß nämlich so.

Das Baby ist das erste Kind von Madeleine, das in Schweden auf die Welt kam. Ihre beiden anderen Sprösslinge wurden in New York – ihrem damaligen Wohnort – geboren.

Andreas Rentz/ Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden und Ehemann Chris O'Neill

Anzeige

Instagram / kungahuset.se Chris O'Neill und Prinzessin Madeleine beim Nobelpreis-Empfang

Anzeige

Splash News Chris O'Neill und Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihren Kindern bei Victorias Geburtstagsfeier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de