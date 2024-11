Hier liefert Prinzessin Madeleine offenbar Botox-Hinweis

Seitdem Prinzessin Madeleine (42) in ihr Heimatland Schweden zurückgezogen ist, nimmt sie immer wieder Termine im Namen der schwedischen Krone wahr. Vor einigen Tagen reiste sie sogar nach New York, um die Stiftung ihrer Mutter Königin Silvia (80) bei einer Gala zu vertreten. Dabei fiel sie allerdings nicht wegen ihrer eleganten grünen Robe auf – das Gesicht der Prinzessin wirkte erstaunlich starr und glatt. Eine Expertin für Gesichtsbehandlungen und ästhetische Medizin bestätigt nun gegenüber Bild: "Ihr Gesicht wirkt etwas versteinert. Obwohl sie zu lachen scheint, sieht man keine Krähenfüße oder Augenfältchen. Und an der Stirn regt sich gar nichts mehr. Das kann auf eine übermäßige Nutzung von Botox im Wangen- und Augenbereich zurückzuführen sein."

Aber das soll laut der Expertin nicht alles sein. "Ihr Gesicht wirkt leicht fülliger, das kann ein Hinweis auf Hyaluronsäure sein. Ihre Lippen wirken minimal aufgefüllt", merkt sie an und fügt hinzu: "Insgesamt hat ihre Haut einen sehr schönen Glow und wirkt ebenmäßig. Dies entsteht oft durch chemische Peelings." Es ist nicht das erste Mal, dass so eine Veränderung im Gesicht der Prinzessin bemerkt wird. Auch 2019 wurde ihr schon einmal vorgehalten, ihre Fältchen geglättet zu haben, als sie aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt war. Genau wie diesmal wurde auch damals der Hyaluronsäure-Botox-Cocktail als Helfer vermutet.

Über die Herbstferien durfte Prinzessin Madeleine die Ansprechpartnerin für alles, was das Königshaus angeht, spielen. Ihre große Schwester, die Thronfolgerin Prinzessin Victoria (47), war nämlich mitsamt Mann und Kindern in Brasilien unterwegs. Auch König Carl Gustaf (78) und seine Gattin sowie Prinz Carl Philip (45) und dessen Familie, waren mit von der Partie und genossen eine wohlverdiente Auszeit in der Sonne. Wie das schwedische Magazin Expressen im Oktober berichtete, standen auf dem Programm allerdings keine diplomatischen Großereignisse.

Gabriele Holtermann/Sipa USA Prinzessin Madeleine von Schweden, November 2024

Getty Images Prinzessin Madeleine, Mitglied des schwedischen Königshauses

