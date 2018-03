Die hätten doch ein gutes Trio abgegeben! Kay One (33) und Pietro Lombardis (25) Song "Señorita" wurde nicht nur millionenfach rauf und runter gehört. Für ihr Werk bekamen die Musiker sogar Platin. Aber nicht nur die Fans des Duos sind ganz begeistert von dem sommerlichen Track, sondern auch TV-Star Jennifer Frankhauser (25). Dass sie den perfekten weiblichen Part in der Nummer hätte abgeben können, beweist sie jetzt mit ihrer eigenen Version des Liedes in ihrer Instagram-Story.



