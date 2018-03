Plitsch, platsch – Dubai hat eine brandneue Wassernixe! Vor wenigen Tagen meisterten Sarah (26) und Dominic Harrison (26) einen Schritt, der für frischgebackene Eltern ganz leicht in einem absoluten Albtraum hätte enden können: Für ihren ersten gemeinsamen Familienurlaub mit Töchterchen Mia Rose nahmen sie mit Kind und Kegel den langen Flug nach Dubai auf sich. Mittlerweile ist die Bilderbuchfamilie an ihrem Ziel angekommen – und jetzt kann der feucht-fröhliche Badespaß so richtig losgehen!

Gleich nach ihrer Ankunft kann Social-Media-Queen Sarah nicht anders, als die süße Aussicht mit ihren Anhängern zu teilen: Im Fokus ihrer Schnappschüsse auf Instagram steht aber nicht die Traumlocation, sondern ihre klitzekleine Pool-Prinzessin Mia Rose: "Am Pool ist es einfach am schönsten", freut sich die stolze Mami in ihrem Upload. Der Anblick des Fotos könnte bei ihren Fans gleichzeitig Sommer- als auch Babyvorfreude auslösen: Ihre kleine Fashionista strahlt so sehr, dass sie doch glatt der arabischen Sonne Konkurrenz machen könnte!

Auch auf Papa Domis Arm macht Mia Rose eine gute Figur: "Wir hatten heute einen geilen Tag am Pool", kommentiert der fitte Dad in Bildunterschrift. Dem niedlichen Gesichtsausdruck seines Schwimm-Buddys nach zu urteilen, ist auch Baby-Bademeisterin Mia Rose mehr als begeistert.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Mia Rose

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose, Tochter von Sarah und Dominic Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison und Mia Rose in Dubai

