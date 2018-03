Ist das der Startschuss für eine große Karriere? Ischtar Isik gehört zu den erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen. Aber in naher Zukunft können Fans die 22-Jährige nicht nur im Netz, sondern auch im Kino sehen. In einem neuen Video offenbarte die Deutsche mit türkischen Wurzeln, dass sie bei einem Casting für den Streifen "Kalte Füße" eine Rolle ergattern konnte. "Das war gestern ein ganz aufregender Dreh. Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, das mal zu sehen, wie das an einem Filmset abläuft", informierte sie ihre Follower, als ihre Szenen im Kasten waren.



