Große Feier: Ischtar Isik und Tommy haben erneut geheiratet

Ischtar Isik (26) und ihr Partner Tommy haben erneut "Ja!" gesagt! Im Oktober 2020 überraschte die Influencerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass ihr Freund um ihre Hand angehalten habe. Im Urlaub auf Rhodos stellte der Düsseldorfer seiner Herzdame die Frage aller Fragen. Vor wenigen Wochen heiratete das Paar dann im kleinen Kreise standesamtlich. Nun gab es erneut schöne Neuigkeiten: Ischtar und Tommy haben ihre Liebe in einer zweiten romantischen Zeremonie erneut besiegelt.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 26-Jährige vor wenigen Stunden einen Schnappschuss von ihrer Hochzeitsfeier, die am gestrigen Tag stattfand. Auf dem Foto wirken die Bloggerin und ihr Partner mehr als glücklich. Verliebt lächelt Ischtar ihren Ehemann an, während sie ihren Brautstrauß begeistert in die Höhe streckt. Auch Tommy scheint diesen besonderen Moment zu genießen, denn das Lächeln ist ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. "Unser glücklich bis ans Lebensende", schrieb die YouTuberin schlicht dazu. In ihrer Story ergänzte sie dann noch: "Gestern war wirklich der wunderschönste Tag. Wir sind immer noch überwältigt von den ganzen Eindrücken, der Liebe und den Emotionen."

Unter dem Post brachten im Anschluss auch viele Fans und einige Webstars ihre Begeisterung über die Aufnahme zum Ausdruck. So schrieb Fata Hasanović (27) beispielsweise, dass sie den frischvermählten Eheleuten nur das Beste wünsche. Auch Hatice Schmidt, Lamiya Slimani (34), Coupleontour, Shanti Tan und Lisa-Marie Schiffner (21) gratulierten Ischtar zur Hochzeit.

Anzeige

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihr Verlobter Tommy

Anzeige

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihr Verlobter Tommy, 2020

Anzeige

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihr Freund Tommy, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de