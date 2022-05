Bei Ischtar Isik (26) steht ein großes Ereignis an: Sie wird schon bald ihren Freund Tommy heiraten. Seit Oktober 2020 sind die beiden verlobt, in diesem Sommer wollen sie sich nun endlich das Jawort geben. Die Vorbereitungen für das Event laufen deshalb bereits auf Hochtouren und auch ihr perfektes Brautkleid hat die Influencerin schon gefunden. Jetzt feierte Ischtar ihren Junggesellinnenabschied mit ihren Freundinnen.

In ihrer Instagram-Story teilte sie einige Eindrücke der Sause. Ihre vier besten Freundinnen, unter anderem Influencer-Kollegin Shanti Tan, entführten die Braut in spe zu einem Trip nach Ibiza. Mit Brautschleier, Schärpe und süßen Freundschaftsarmbändern ging es in eine schicke Villa mit Pool auf der Baleareninsel. Dort schlüpfte Ischtar dann auch direkt in ihre Badesachen – inklusive Brautschleier – und die Mädels gönnten sich am ersten Abend spanische Tapas.

Ischtar und Tommy sind mittlerweile seit fünf Jahren zusammen – und immer noch verliebt wie am ersten Tag. Das beweist die Webbekanntheit immer wieder mit süßen Postings, die die Herzen ihrer Follower reihenweise zum Schmelzen bringen. "Schönstes und authentischstes Paar überhaupt!", hielt beispielsweise ein User unter dem letzten Pärchenbild der beiden fest.

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik im Mai 2022 auf Ibiza

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihre Freundinnen im Mai 2022

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihr Partner Tommy, Influencer

