Anna Maria Damm ist verlobt: So süß gratulieren die Stars!

Diese Stars freuen sich öffentlich für Anna Maria Damm (26) und ihren Julian (26)! Die einstige GNTM-Kandidatin ist bereits zehn Jahre mit ihrem Liebsten zusammen. Im Jahr 2018 krönten sie ihr Liebesglück mit einer Tochter. Das nächste kleine Wunder ist derzeit unterwegs. Nun verkündeten die Turteltauben, dass sie bald heiraten werden. Unter dem Post gratulieren so einige Bekanntheiten dem frisch verlobten Paar.

Einige Stars sind genauso überrascht wie die Fans. Immerhin haben die Verliebten sich mit diesem Schritt etwas Zeit gelassen. YouTube-Kollegin Kisu (31) schreibt unter den Beitrag auf Instagram: "Oh mein Gott, was?" Die Moderatorin Rebecca Mir (31) kommentiert inklusive zahlreicher Herzaugen-Emojis: "Ah, herzlichen Glückwunsch." Die einstige Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber (30) wird offenbar selber ganz emotional. "Hilfe, ich weine direkt los, wie schön ist das denn bitte. Wir freuen uns so wahnsinnig für euch", meint sie. Influencerin Maren Wolf (30) freut sich über die Art der Verlobung. "Was für ein toller Antrag", findet sie.

Ob die kleine Familie bei der Hochzeit vielleicht sogar schon zu viert ist? Kürzlich teilte die 26-Jährige ein Video, in dem ihr wachsender Babybauch zu sehen ist. "Bin offiziell im siebten Monat", kommentierte sie den Clip erstaunt. Allzu lange wird es also nicht mehr dauern.

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer-Paar

Anzeige

Instagram / juliangutjahr Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, ihre Tochter Eliana und ihr Partner Julian Gutjahr

Anzeige

Wie findet ihr die Glückwünsche der Stars? Ich finde sie megasüß! Ich finde das übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de