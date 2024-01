Fünf Jahre nach Diagnose: Ischtar Isik hat wieder Hirntumor

Sorge um Ischtar Isik (27). Seit Jahren ist die Beauty eine deutschlandweit bekannte YouTuberin. 2018 hatte Ischtar jedoch eine Schock-Diagnose öffentlich gemacht: Nachdem die Influencerin wochenlang unter starken Kopfschmerzen gelitten hatte, wurde ein Tumor bei ihr gefunden. Kurz darauf unterzog sie sich einer OP, die glücklicherweise gut verlief. Doch nun machen sich ihre Fans erneut Sorgen um sie: Bei Ischtar wurde zum zweiten Mal ein Hirntumor festgestellt.

Das verrät die 27-Jährige jetzt ihren Fans auf ihrem Instagram-Account. "Bei mir wurde wieder ein Hypophysenadenom diagnostiziert – [...] ein gutartiger Tumor an der Hypophyse am Gehirn. Und das muss halt rausoperiert werden. [...] Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch dieses Mal alles wieder gut gehen wird", betont Ischtar. Die OP soll Mitte Januar stattfinden, danach wolle sich die Content Creatorin eine Weile zurückziehen.

In der schweren Zeit wird sie von ihrem Mann Tommy unterstützt. Auch damals wich er ihr nicht von der Seite. "Mein Freund war jeden Tag bei mir, obwohl er parallel in der Uni sein musste. Er ist dann immer zwischen Magdeburg und Berlin hin und her gependelt", verriet Ischtar in einem Interview mit Promiflash.

