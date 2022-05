Ischtar Isik (26) ist endlich unter der Haube! Die Influencerin und ihr Freund Tommy waren etwas mehr als drei Jahre zusammen, als Ischtar von ihrem Liebsten im Oktober 2020 einen Antrag bekam. In den vergangenen Monaten ließen die YouTuberin und der Arzt ihre Fans daraufhin regelmäßig an den Hochzeitsvorbereitungen teilhaben. Nachdem Ischtar Anfang Mai ihren Junggesellinnenabschied gefeiert hatte, war es jetzt endlich so weit: Das Paar hat sich das Jawort gegeben!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 26-Jährige nun zwei Schnappschüsse von ihrer Hochzeit. Während Ischtar bei der Trauung ein weißes, kurzes Kleid trug, strahlte ihr Liebster in einem blauen Anzug. Auf den Fotos lächeln die frisch Vermählten – und wirken dabei überglücklich. In der Bildunterschrift darunter gab die Webbekanntheit auch das Hochzeitsdatum preis: "25.05.22 – offiziell Mann und Frau."

In ihrer Story gewährte die Brünette ebenfalls schon ein paar Einblicke in die Feierlichkeiten. Offenbar zelebrierten Ischtar und Tommy ihre Hochzeit in ihrer neuen Wohnung in Düsseldorf – und kümmerten sich selbst um die Dekoration. "Mussten das ganze Wohnzimmer leer machen, damit die Tische reinpassen", schrieb der Netzstar zu einer Aufnahme.

Anzeige

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihre Freundinnen im Mai 2022

Anzeige

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihr Partner Tommy, Influencer

Anzeige

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihr Verlobter, November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de