Die Royals wissen eben, wie man richtig feiert! Am Samstag steht die kirchliche Trauung von Prinz Christian von Hannover an: Er gibt Alessandra de Osma, die er bereits im vergangenen November standesamtlich geheiratet hat, in ihrer peruanischen Heimat das Jawort. Ein riesiges Event, das gebührend zelebriert werden will: In und um die Hauptstadt Lima wartet ein Megaprogramm auf die Hochzeitsgäste – Kreuzfahrten und Actionausflüge inklusive!

Drei Tage lang sollen die Festlichkeiten für Prinz Christian und seine Liebste dauern, berichtet Gala. Da viele ihrer hochkarätigen Gäste extra aus Europa ins sommerlich warme Südamerika reisen, wollen die frischgebackenen Eheleute ihnen natürlich auch eine unvergessliche Zeit bereiten: Neben Action beim Surfen oder Paragliding gibt es auch entspanntere Alternativen wie Sightseeing in Cuzco, Ausflüge zur Inka-Stätte Machu Picchu und dem berühmten Titicacasee sowie kleine Amazonas-Kreuzfahrten bis in den Dschungel. Außerdem können sich Royals und Bürgerliche bei kulinarischen Schmankerln, top Shoppingangeboten und in zahlreichen Museen stilvoll die Zeit vertreiben.

Die ersten Gäste sollen bereits am Donnerstag in Lima angekommen sein. Neben der Künstlerin Alejandra de la Puenta, der besten Freundin der Braut, gehört auch der Starfotograf Mario Testino (63) zur Festgesellschaft. Ob Christians Bruder ebenfalls anreist, ist hingegen noch nicht bekannt: Ernst August und seine Gattin Ekaterina wurden erst am 22. Februar Eltern einer kleinen Tochter. Sicher dagegen ist, dass Charlotte Casiraghi (31), ihr Bruder Pierre Casiraghi (30) und Beatrice Borromeo (32) und Christians Halbschwester Prinzessin Alexandra von Hannover mit dem Paar feiern werden.

Splash News Alessandra de Osma und Prinz Christian von Hannover in Amorbach

Splash News Prinz Christian von Hannover und Alessandra de Osma in Madrid

Pascal Le Segretain / Getty Images Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi und Charlotte Casiraghi

