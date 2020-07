Doppelte Elternfreuden bei Prinz Christian von Hannover und seiner Frau! Im November 2017 hat der deutsche Adlige der Peruanerin Alessandra de Osma das Jawort gegeben. Nach einer standesamtlichen Trauung folgte im Frühjahr des darauffolgenden Jahres eine Mega-Hochzeitssause. Seit wenigen Monaten ist jetzt auch klar: Das Paar setzt seinem Glück ein Krönchen auf. Im März verkündeten die beiden, sich auf gemeinsamen Nachwuchs freuen zu dürfen. Jetzt ist es wohl endlich so weit: Die Zwillinge sollen das Licht der Welt erblickt haben.

Wie mehrere spanische und peruanische Medien berichten, soll Alessandra ihre Sprösslinge in einem Krankenhaus in Madrid geboren haben. Demnach seien die 32-Jährige und ihr Mann Eltern eines Mädchens und eines Jungens geworden. Tochter und Sohn hören angeblich auf die Namen Prinzessin Sofía und Prinz Nicolás. Offiziell bestätigt wurde die frohe Botschaft von der Adelsfamilie selbst bisher allerdings noch nicht.

Dass das royale Paar die Geburt der Kids gebührend feiern dürfte, ist seit den Festlichkeiten anlässlich Prinz Christians Hochzeit stark zu vermuten. Die Party in Perus Hauptstadt Lima, bei der die Liebe von Braut und Bräutigam zelebriert worden war, dauerte damals ganze drei Tage. Surfen, Paragliding, Sightseeing in Cuzco, Ausflüge zur Inka-Stätte Machu Picchu und dem berühmten Titicacasee sowie kleine Amazonas-Kreuzfahrten bis in den Dschungel standen damals auf dem Programm.

Getty Images Prinz Christian von Hannover und seine Frau Alessandra de Osma bei ihrer Hochzeit

RONNY HARTMANN/AFP/Getty Images Alessandra de Osma und Prinz Christian von Hannover 2017

Getty Images Prinz Christian von Hannover und seine Frau Alessandra de Osma bei ihrer Hochzeit



