Hier zeigt sich Alessandra de Osma erstmals mit ihrem Baby!

Seit Februar befinden sich Alessandra de Osma und ihr Mann Prinz Christian von Hannover erneut im Babyglück. Die beiden sind nämlich Eltern ihres dritten gemeinsamen Kindes geworden. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die stolze Mama nun das erste Mal zusammen mit Töchterchen Alexia. Bei der Aufnahme handelt es sich um ein Spiegelselfie, auf dem Alessandra ihr Baby im Arm hält. Der Kopf der Kleinen befindet sich dabei auf ihrer Schulter, doch das Gesicht ist nicht zu sehen. Lediglich den Hinterkopf von Alexia zeigt die Prinzessin.

Schon die Geburt ihrer Tochter machte die gebürtige Peruanerin durch einen Beitrag im Netz öffentlich. Alessandra teilte dafür ein Foto, auf dem sie die winzige Hand des Neugeborenen zeigt. Dazu schrieb sie: "Willkommen auf der Welt, Alexia. Vor drei Wochen hast du unsere Familie vervollständigt. Wir lieben dich unendlich." Für das ehemalige Model und Prinz Christian ist das kleine Mädchen die zweite Tochter – die beiden wurden 2020 erstmals Eltern von den Zwillingen Nicolás Prinz von Hannover und Sofía Prinzessin von Hannover.

Das Paar lernte sich 2005 in Peru kennen, denn dort arbeitete Alessandra als Reiseleiterin und führte Christian durch ihre Heimat. Nach zwölf Jahren Beziehung heirateten die beiden im November 2017 standesamtlich in London und feierten ein halbes Jahr später ihre dreitägige Traumhochzeit in Lima. Heute leben der Prinz und die Prinzessin mit ihren Kindern in Madrid – und feierten am 20. März ihren 15. Jahrestag. Dazu widmete Alessandra ihrem Liebsten einen Instagram-Post und schrieb: "15 Jahre zusammen.. Alles Gute zum Jahrestag."

Instagram / sassadeo Alessandra de Osma mit Baby Alexia, März 2024

Instagram / sassadeo Alessandra de Osma und Prinz Christian von Hannover

