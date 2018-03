Er will einen Erben: Prinz Frédéric von Anhalt (74) hat in seinem Leben eigentlich alles, was man sich wünschen kann. 30 Jahre lang war er mit Hollywood-Legende Zsa Zsa Gabor (✝99) verheiratet und führt nicht erst seit der Hochzeit ein wahres Luxus-Leben. Nur den Wunsch nach einem eigenen Kind konnte sich der Unternehmer nie erfüllen – bisher: Er sucht jetzt nach einer Leihmutter!

Wie der 74-Jährige in einem Interview mit der Bild verriet, wünscht er sich dringend Nachwuchs, der sein Vermögen – angeblich 30 Millionen Dollar – erben soll. An die richtige Leihmutter stellt der adoptierte Adlige aber ganz klare Ansprüche: "Des­halb suche ich eine deut­sche Blon­di­ne zwi­schen 21 und 24 Jah­ren, die be­reit ist, mein Kind für mich aus­zu­tra­gen. Dafür zahle ich ihr eine Mil­li­on Dol­lar.“ An diesen Geldsegen ist aber noch eine weitere Voraussetzung geknüpft: "Be­din­gung ist nur, dass das Kind mit sechs Jah­ren auf ein Schwei­zer In­ter­nat kommt", erklärte er in dem Interview. Bewerbungen nimmt der gebürtige Pfälzer per Mail und nur mit Foto entgegen.

Dabei hat der Prinz eigentlich schon fünf erwachsene Adoptivsöhne. Die sind jedoch alle nicht erbberechtigt. "Das war be­wusst nie so ver­trag­lich ver­ein­bart. Die waren doch nur scharf auf mei­nen Titel“, meinte er dazu.

WADE BYARS/AFP/Getty Images Zsa Zsa Gabor und Frédéric von Anhalt, 1989

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Frédéric von Anhalt bei den Film Independent Spirit Awards

David Buchan / Getty Images Frédéric von Anhalt in Los Angeles

