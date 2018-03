Was für ein strahlendes Geburtstagskind! Eva Longoria (43) überraschte erst im Dezember mit freudigen Nachrichten: Sie und ihr Schatz José Bastón (49) werden zum ersten Mal Eltern! Seitdem zeigt die Bald-Mama immer wieder stolz ihre kugelrunde Murmel. Anlässlich ihres 43. Ehrentages warf sich die Schauspielerin am Donnerstag in ein enges, schwarzes Dress und verriet ihren Followern ihr wertvollstes Präsent: ihr Baby!

"Ich kann nicht glauben, dass ich an diesem Geburtstag ein Ungeborenes in mir trage", kommentierte die werdende Mami den Instagram-Schnappschuss. Die Ex-Desperate Housewives-Darstellerin bedankte sich bei allen für die lieben Glückwünsche. "Es war ein unglaubliches Jahr, aber mein bestes Geschenk? Ich habe es bereits bekommen", schrieb die glückliche Eva. Der Glow der Hollywood-Beauty lässt nach diesen Zeilen keine Zweifel: Die Schwangerschaft mit ihrem Sohnemann ist für Eva das Beste, was ihr passieren konnte!

Wie gut ihr die Zeit mit Babybauch bekommt, plauderte Eva erst vor einigen Wochen im Interview mit People aus. "Ich bin gerade in den goldenen Monaten. Ich bin voller Energie und das so schwierige erste Trimester ist vorbei", erzählte sie strahlend. Um sich bestmöglich auf die Geburt ihres kleinen Prinzen vorzubereiten, verschlinge sie gerade ein Buch nach dem anderen.

Xavier Collin/IPA/Splash News Eva Longoria, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria, "Desperate Housewives"-Star

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images Eva Longoria bei der Premiere zu "A Wrinkle in Time" in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de